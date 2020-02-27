Штрафы за продажу "снюсов" введены в Нижегородской области

27.02.20 13:00

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг приняли изменения в региональный КоАП, касающиеся запрета продажи бестабачной никотиносодержащей продукции - так называемых "снюсов".

Документ предусматривает за незаконную продажу "снюсов" штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 25 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 45 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

За повторное нарушение запрета также предусмотрены штрафы - в большем размере.

По словам председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма нижегородского Заксобрания Олега Лавричева, "главное - защитить наших граждан от серьезного вреда здоровью, который приносят никотиносодержащие смеси".

"В первую очередь, речь идет о детях и подростках - они должны быть максимально ограждены от этого", - приводятся в сообщении слова Лавричева.

Кроме того, депутаты утвердили поправки в областной КоАП, устанавливающие административную ответственность за нарушение ограничений продажи электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Так, за это предусмотрены штрафы для граждан - от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что "снюсы" были запрещены в других регионах Поволжья, в частности, в Башкирии, Пермском крае, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Кировской и Самарской областях.