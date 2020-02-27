Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Убийство не состоялось: в Саратове арестовали подростков, готовивших нападение на школу
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
27.02.20 13:03

Комитет ГД одобрил поправку о 5-дневном сроке подведения итогов общероссийского голосования

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ определит результаты общероссийского голосования не позднее, чем через пять дней после дня его проведения.

Это предусматривают поправки, одобренные в четверг профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

Как сообщил на заседании комитета его председатель Павел Крашенинников согласно поправкам, "официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования".

Согласно поправкам, для наблюдения за голосованием и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей, отметил Крашенинников.

По его словам, органы власти субъектов РФ, местного самоуправления вправе выделять из бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении.

Поправки также предусматривают, что для подготовки и проведения голосования могут быть использованы: портал госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование.

Расходы, связанные с проведением голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК является главным распорядителем этих средств.

Поправки внесены депутатами Госдумы Крашенинниковым, Андреем Макаровым, членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Андреем Турчаком, Светланой Горячевой.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.02.20 14:54
Путин и Собянин открыли парк "Остров Мечты"
.
  27.02.20 13:38
Собянин предложил обязать налогоплательщиков взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн
.
  27.02.20 12:09
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снижается две недели подряд
.
  27.02.20 11:27
Клишас: изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно
.
  27.02.20 09:58
Собянин: Режим изоляции в Москве должны соблюдать все прибывшие из стран, пораженных COVID-19
.
  26.02.20 12:31
Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО
.
  26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы
.
  26.02.20 12:27
В московских школах в 2019 году не было ни одного случая отравления едой
.
  26.02.20 10:33
Гривистые волчата родились в Московском зоопарке
.
  25.02.20 17:41
Ласицкене и Шубенков получили награды в качестве лучших легкоатлетов 2019 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket