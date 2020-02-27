Комитет ГД одобрил поправку о 5-дневном сроке подведения итогов общероссийского голосования

27.02.20 13:03

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ определит результаты общероссийского голосования не позднее, чем через пять дней после дня его проведения.

Это предусматривают поправки, одобренные в четверг профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

Как сообщил на заседании комитета его председатель Павел Крашенинников согласно поправкам, "официальное опубликование результатов общероссийского голосования осуществляется Центральной избирательной комиссией в течение трех дней со дня принятия решения о результатах общероссийского голосования".

Согласно поправкам, для наблюдения за голосованием и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей, отметил Крашенинников.

По его словам, органы власти субъектов РФ, местного самоуправления вправе выделять из бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении.

Поправки также предусматривают, что для подготовки и проведения голосования могут быть использованы: портал госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование.

Расходы, связанные с проведением голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК является главным распорядителем этих средств.

Поправки внесены депутатами Госдумы Крашенинниковым, Андреем Макаровым, членами Совета Федерации Андреем Клишасом, Андреем Турчаком, Светланой Горячевой.