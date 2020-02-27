Жители Северного Кавказа суммарно задолжали 115 млрд руб. за газ и электричество

27.02.20 13:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Задолженность перед поставщиками энергоресурсов на Северном Кавказе достигла 115 млрд рублей и продолжает расти, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Не решен вопрос погашения задолженности за газ, электричество перед поставщиками. Сумма задолженности за эти энергоресурсы составила более 115 млрд рублей и продолжает расти", - заявил Патрушев на выездном совещании в четверг.

Среди угроз энергетической безопасности он также назвал нехватку специалистов в области защиты IT-технологий на объектах ТЭК - некомплект соответствующих подразделений превышает 25%.

"Мало внимания уделяется выявлению и пресечению преступных схем хищений денежных средств в энергосбытовых компаниях, в том числе с участием работников ресурсо-снабжающих организаций", - сказал Патрушев.

Он отметил, что для нейтрализации угроз энергетической безопасности в сфере ТЭК в СКФО уже приняты некоторые меры.

"Энергетические компании "Россети", "Газпром", "Транснефть" предусмотрели в своих инвестиционных программах финансирование на проведение в округе модернизации и замены изношенной энергетической инфраструктуры", - заявил Патрушев.

Кроме того, на Северном Кавказе "организована работа по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства в целях последующей передачи их профильным организациям для дальнейшей эксплуатации", добавил секретарь СБ РФ.