Кремль: выплаты к 75-летию Победы получат все ветераны - граждане РФ вне зависимости от страны проживания

27.02.20 13:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Выплаты в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получат все ветераны, являющиеся гражданами РФ и получающие российские пенсии, где бы они ни проживали, пояснили в Кремле.

"Если ветеран является гражданином РФ и получает от РФ пенсию, он автоматом получит эти деньги", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы "Интерфакса".

Таким образом он уточнил порядок выплат ветеранам в связи с 75-летием Победы, которые были утверждены указом президента РФ.

Песков заметил, что выплаты положены ветеранам, получающим российские пенсии, вне зависимости от страны их проживания.

Ранее президент РФ подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В частности, единовременную выплату в апреле-мае 2020 года получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в Латвии, Литве и Эстонии.

Инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним, узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданными фашистами и их союзниками в период войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны полагается выплата в размере 75 тыс. рублей.

Ряду других категорий ветеранов и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто полагается выплата в размере 50 тыс. рублей.