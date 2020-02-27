Собянин предложил обязать налогоплательщиков взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн

27.02.20 13:38

© РИА Новости. Максим Блинов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать обязательной процедуру регистрации личных кабинетов юридических лиц для взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Мне кажется, пришло время подумать над наличием личных кабинетов налогоплательщиков, чтобы взаимодействие в электронной форме между налоговой службой и налогоплательщиками стало обязательными. Мы в городе, например, вводим обязательную подачу в электронном виде заявок на предоставление земельных участков, разрешение на строительство и даже записаться в школу или детский сад можно только в электронном виде. Мне кажется, и здесь надо охватывать не 300 или 170 тыс. юридических лиц, а все 800, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать", - сказал мэр, выступая на коллегии ФНС.

По его словам, появление личных кабинетов "снимет много вопросов с точки зрения администрирования трудозатрат и упростит взаимоотношения с бизнесом".

По данным Собянина, в последние годы наблюдается положительная динамика поступления в бюджет города налоговых отчислений. "Росла прибыльность наших московских предприятий, на 13% увеличился подходный налог - это прямой показатель роста доходов москвичей. Увеличиваются отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонда. В целом в федеральный бюджет в прошлом году перечислили около 3 трлн рублей, это колоссальная сумма", - отметил он.