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27.02.20 13:41

Бюджет-2020 Нижегородской области стал дефицитным

© РИА Новости. Владимир Трефилов
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в четверг утвердили изменения в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Министр финансов региона Ольга Сулима сообщила на заседании, что с учетом изменений доходы бюджета на 2020 год составят 194,49 млрд рублей (уменьшены на 121 млн рублей), расходы - 202,206 млрд рублей (увеличены на 7,595 млрд рублей), дефицит - 7,716 млрд рублей (3,8% от расходов, ранее бюджет был бездефицитным - ИФ).

Министр пояснила, что появление дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета. Увеличение дефицита не ведет к увеличению объема госдолга.

По словам министра, внесение изменений связано с необходимостью увеличения ассигнований на поддержку семей с детьми в рамках послания президента РФ, на капремонт учреждений образования, на благоустройство памятников, на мероприятия по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, а также с изменением адресной инвестиционной программы.

Сулима сообщила, что доходы облбюджета уменьшены, в частности, из-за снижения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию в связи с уточнением прогнозных показателей.

Расходы на текущий год увеличены на 834,6 млн рублей на реализацию послания президента РФ, в том числе средства будут направлены на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года - 456,43 млн рублей, на предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 78,2 млн рублей; на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов с 1 сентября 2020 года - 276,562 млн рублей.

Также 282 млн рублей будет направлено на предоставление допмер поддержки многодетным семьям путем предоставления сертификата на улучшение жилищных условий, 475 млн рублей - на проведение капремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 200 млн рублей - на ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Кроме того, на мероприятия по проектированию объектов в рамках проекта "Оздоровление Волги" будет направлено 212,57 млн рублей, на реализацию пилотных проектов культуры "Время музеев", "Театральный поезд" - 187,4 млн рублей.

Как сообщалось, бюджет Нижегородской области на 2020-2022 годы сформирован бездефицитным, доходы и расходы на текущий год утверждены в размере по 194,611 млрд рублей.

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