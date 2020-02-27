Интерактивную карту военно-исторических музеев подготовили в Подмосковье

27.02.20 13:48

Изображение с сайта правительства Московской области

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Интерактивная карта военно-исторических музеев Московской области опубликована на официальном сайте подмосковного правительства.

"В Московской области расположены более 40 музеев военно-исторической тематики. В них представлены коллекции военной техники, оружия, снаряжения, исторические документы и другие уникальные экспонаты", - говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье стартовала всероссийская акция "Диалоги с Героями", посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Цель проекта - поддержание связи поколений и воспитание патриотической памяти. "Диалоги с Героями" - это возможность для молодежи в неформальной обстановке встретиться с ветеранами, чьи подвиги вошли в историю России, из первых уст узнать о том, о чем пишут в учебниках. Другая задача - воспитание в подростках высоких моральных качеств.