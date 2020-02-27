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27.02.20 15:50
Ветер сорвал крышу с НИИ сельского хозяйства в Крыму
"Сорвало крышу, и, вроде, есть поврежденные автомобили, которые находились рядом", - сказала представитель ведомства.
В региональном управлении МЧС России уточнили, что от ветра пострадал пятиэтажный дом на улице Киевская.
Там расположен НИИ сельского хозяйства Крыма. Повреждено его главное здание, подтвердил агентству директор института Владимир Паштецкий.
По уточненной информации спасателей, упавшая металлопрофильная крыша площадью 600 кв.м повредила десять припаркованных автомобилей. Никто не пострадал.
В Крыму до 28 февраля объявлено штормовое предупреждение: прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами до 28 м/с. Накануне частично остался без крыши шестиэтажный многоквартирный жилой дом в Феодосии. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии разрушенных штормом набережных в курортных городах Крыма и поваленных деревьев.
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