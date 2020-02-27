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27.02.20 14:26

Дефицит бюджета на Кубани вырос до 6,2% от расходов

© РИА Новости. Антон Денисов
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в четверг внесли изменения в закон "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на заседании.

Доходная часть бюджета на 2020 год увеличена на 1,7 млрд рублей - до 285,446 млрд рублей, расходная - на 11,6 млрд рублей, до 304,395 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 18,949 млрд рублей или 6,2% от расходов.

"Мы сегодня внесли изменения в бюджет. Дополнительно в текущем году мы распределили почти 12 млрд рублей. На строительство социальных объектов мы дополнительно распределяем 4,5 млрд рублей. В целом статья расходов на социально-коммунальную сферу - 37,5 млрд рублей, в последующем мы можем довести эту цифру и до 40 млрд рублей. Отмечу, что в 2015 году она была всего 14 млрд рублей. На сегодняшний день в крае в различной степени строительства находятся 30 школ", - сказал на сессии губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, в бюджете зарезервировано 2 млрд рублей на организацию бесплатного питания для учащихся начальных классов, а также на ежемесячные пособия для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Также дополнительно на сферу ЖКХ выделено 245 млн рублей. "В этом году на строительство объектов газо- и теплоснабжения выделяем более 1 млрд рублей, а в 2015 году этот показатель составлял всего 164 млн рублей. Это хорошая динамика. В 15 муниципалитетах будут газифицированы населенные пункты. К 2023 году полностью будет газифицирован курортный поселок Архипо-Осиповка. Будет завершена в этом году газификация курортного поселка Ольгинка", - отметил он.

Министр финансов региона Сергей Максименко в ходе выступления сообщил, что в целом увеличены ассигнования по 20 из 26 государственных программ. По программе здравоохранения дополнительные расходы составят 278,4 млн рублей, социальной поддержке граждан - 481,3 млн рублей, развития образования - на 600 млн рублей, на развитие ТЭК - 412,4 млн рублей, санаторно-курортного комплекса - 269 млн рублей.

"Согласно вносимым изменениям в бюджет, планируется увеличить финансирование 20 действующих госпрограмм. Речь идет, прежде всего, о программах социального блока, а также тех, что касаются реального сектора экономики. В частности, более 5 млрд будет дополнительно направлено на совершенствование сети автомобильных дорог края", - прокомментировал на сессии предлагаемые коррективы спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Как сообщалось, в декабре прошлого года бюджет региона на 2020 год был утвержден с доходами в объеме 283,7 млрд рублей, расходами - 292,8 млрд рублей. Дефицит составлял 9,1 млрд рублей, или 3,1% от расходов. Верхний предел госдолга региона на 1 января 2021 года установлен в размере 108,584 млрд рублей.

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