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27.02.20 14:34
Свердловским предприятиям общепита рекомендовано усилить меры дезинфекции из-за коронавируса
"Мы получили от Федеральной службы Роспотребнадзора рекомендации о том, чтобы в предприятиях общепита проводились дополнительные профилактические мероприятия в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, в том числе с целью профилактики коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.
Региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации в территориальные отделы, которым поручено оповестить точки общепита.
"Профилактические мероприятия включают в себя дезинфекционный режим, наличие и использование масок при общении с посетителями, недопуск к работе сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение мер личной гигиены", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области, на утро 27 февраля в регионе не зарегистрировано случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.
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