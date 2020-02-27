Свердловским предприятиям общепита рекомендовано усилить меры дезинфекции из-за коронавируса

27.02.20 14:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало предприятиям общественного питания региона усилить дезинфекцию из-за коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления в четверг.

"Мы получили от Федеральной службы Роспотребнадзора рекомендации о том, чтобы в предприятиях общепита проводились дополнительные профилактические мероприятия в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, в том числе с целью профилактики коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентства.

Региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации в территориальные отделы, которым поручено оповестить точки общепита.

"Профилактические мероприятия включают в себя дезинфекционный режим, наличие и использование масок при общении с посетителями, недопуск к работе сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение мер личной гигиены", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области, на утро 27 февраля в регионе не зарегистрировано случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.