Доработанный проект памятника Ушакову рассмотрят в марте на Градсовете Петербурга

27.02.20 14:46

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Инициаторы установки памятника адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге рассчитывают, что доработанный проект будет повторно рассмотрен Градостроительным советом в марте, а ко дню Победы удастся заложить камень в основание постамента.

Как сообщили "Интерфаксу" в Морском совете города (инициаторы установки памятника) в четверг, доработанный проект памятника авторства скульптора Владислава Маначинского будет представлен на Градостроительном совете, который должен состояться 4 марта. Архитекторами проекта, отвечающими за облик постамента и прилегающее к памятнику пространство, выступают Лада Чернова и Анатолий Чернов.

"Памятник уже прошел первый Градостроительный совет на 90%, есть отдельные замечания. 4 марта будет окончательный Градостроительный совет, и затем должно последовать постановление правительства об установке памятника. В этом году у нас две памятные даты - 75 победы в Великой Отечественной войне и 275 лет Ушакову. Если поставить в мае ко дню Победы закладной камень, то, может быть, ко дню Военно-морского флота удастся открыть памятник", - сказал собеседник.

Эскизный проект памятника был представлен в среду в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в рамках форума "Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации", посвященного 275-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова, сообщает в свою очередь пресс-служба вице-губернатора Владимира Кириллова.

Как следует из материалов Градостроительного совета, рассмотревшего эскиз памятника в декабре 2019 года, авторам было рекомендовано переработать проект. Члены совета высказались, что памятник выглядит архаичным, постамент и шрифт нуждаются в доработке. В совете отметили приоритет восстановления Благовещенского собора на площади Труда и предложили авторам выполнить совмещенный план собора и памятника и вариант их сосуществования. Глава КГИОП Сергей Макаров отметил, что памятник не затрагивает фундамента собора.

Ушаков - русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.