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27.02.20 14:54

Путин и Собянин открыли парк "Остров Мечты"

© РИА Новости. Алексей Никольский
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин побывал в четверг в тематическом детском парке "Остров мечты"; глава государства прогулялся по улицам парка и узнал о том, как будет работать новый семейный развлекательный центр.

Экскурсию для Путина провел мэр Москвы Сергей Собянин, который рассказал, что парк создан за три года в Нагатинской пойме. По его словам, реновации подверглась бывшая территория завода ЗИЛ, на которой теперь будут технопарк, жилые дома, стадион и "Остров мечты". "Это гигантский тематический парк, самый большой крытый парк в мире", - подчеркнул мэр. Он обратил внимание на то, что проект полностью частный, инвестиции составили 1,5 млрд долларов.

По словам Собянина, городские власти помогали в развитии инфраструктуры, в первую очередь - транспортной. Так, в шаговой доступности открыта станция метро "Технопарк", недалеко находится станция МЦК "ЗИЛ", для автомобилистов открыт мост через Кожуховский затон со стороны Южнопортового района. Мэр сообщил, что также планируется построить речной вокзал на набережной, после чего будет открыто речное сообщение между центром Москвы и "Островом мечты".

Мэр также отметил, что рядом с "Островом мечты" появится городской променад, на набережной откроется гостиница и будет выстроен креативный кластер. Говоря о самом тематическом парке, Собянин отметил, что здесь "написаны новые истории по старым сказкам".

Власти рассчитывают, что тематический парк могут посетить до 7,5 млн человек в год. На данный момент на территории парка готовы 35 развлечений, включая 27 аттракционов, пять шоу-программ. Мэр отметил, что благоустройство района велось с соблюдением всех экологических требований, в частности с бывшей территории завода были вывезены отходы общим объемом равным стадиону "Лужники".

Тематический парк откроется 29 февраля. Стоимость билета составит от 1900 до 2900 в зависимости от дня недели и категории билета. Такой билет дает возможность воспользоваться всеми развлечениями парка неограниченное количество раз в течение всего дня.

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