"Уральские авиалинии" не планируют ограничивать полеты в Италию из-за COVID-19

27.02.20 14:59

© РИА Новости. Владимир Сергеев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - "Уральские авиалинии" не планируют ограничивать полеты в Италию из-за вспышки коронавируса, заявил "Интерфаксу" генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Пока не планируем. У нас регулярные рейсы в Италию, и остановить их может только государство", - сказал Скуратов.

"Никакой паники нет, считаю, что это немного надуманная проблема", - добавил он.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что компания летает из Москвы в Римини и Венецию, из "Жуковского" - в Рим. С 30 мая запланированы рейсы из Екатеринбурга в Римини и с 21 марта - из Краснодара в Римини. Ранее полеты также выполнялись из Екатеринбурга в Рим, но были приостановлены.

Кроме того, перенесено начало выполнения полетов из "Жуковского" в Милан. "Планировали запускать рейс 31 марта. Теперь, скорее всего, запустим 23 апреля", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в четверг Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья из-за эпидемии коронавируса в этих странах. Авиасообщение РФ с Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, заявляла накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова: останутся только рейсы "Аэрофлота" и его дочерней "Авроры".

Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia.