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27.02.20 15:05
Липецкая область в 2019г снизила госдолг на 19%
Объем госдолга на 1 января 2019 года равнялся 14 млрд 987 млн 91,1 тыс. рублей. Таким образом, за год он уменьшился на 19,1%.
Долг по облигационным займам на 1 января этого года составил 5,8 млрд рублей (годом ранее - 5,85 млрд рублей), по бюджетным кредитам - 6 млрд 132,7 млн рублей (6 млрд 437 млн рублей), долг по банковским кредитам - 500 млн рублей (2,5 млрд рублей); по госгарантиям - 147,3 млн рублей (200 млн рублей).
Бюджет Липецкой области на 2019 год был принят с доходами в размере 58,5 млрд рублей, расходами - 63,4 млрд рублей, дефицитом - 4,9 млрд рублей (7,7% от расходов).
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