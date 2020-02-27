Липецкая область в 2019г снизила госдолг на 19%

27.02.20 15:05

РИА Новости. Владимир Трефилов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Липецкой области на 1 января 2020 года составил 12 млрд 579,9 млн рублей, говорится в материалах регионального управления финансов.

Объем госдолга на 1 января 2019 года равнялся 14 млрд 987 млн 91,1 тыс. рублей. Таким образом, за год он уменьшился на 19,1%.

Долг по облигационным займам на 1 января этого года составил 5,8 млрд рублей (годом ранее - 5,85 млрд рублей), по бюджетным кредитам - 6 млрд 132,7 млн рублей (6 млрд 437 млн рублей), долг по банковским кредитам - 500 млн рублей (2,5 млрд рублей); по госгарантиям - 147,3 млн рублей (200 млн рублей).

Бюджет Липецкой области на 2019 год был принят с доходами в размере 58,5 млрд рублей, расходами - 63,4 млрд рублей, дефицитом - 4,9 млрд рублей (7,7% от расходов).