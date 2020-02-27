Кузбасс приобретет в лизинг 137 автобусов на 1,5 млрд рублей

27.02.20 15:33

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Национальный оператор общественного транспорта" и министерство транспорта Кузбасса заключили контракты на поставку 137 автобусов с использованием механизмов лизинга, сообщается в материалах на портале госзакупок.

В частности, цена контракта на поставку 83 автобусов составляет 739,3 млн рублей (при начальной (максимальной) цене 852,6 млн рублей), на поставку еще 54 автобусов - 737,5 млн рублей (836,8 млн рублей).

В обоих торгах участвовал также "Сбербанк Лизинг". Кроме того, участие в торгах на поставку 83 автобусов принимали участие "Газпромбанк Лизинг" и ООО "Промагролизинг-Центр".

В составе партии из 83 автобусов предполагается закупить 28 автобусов городского класса на компримированном природном газе номинальной вместимостью не менее 106 человек, 25 городских автобусов аналогичной вместимости на дизтопливе, а также 30 междугородних автобусов на дизтопливе не менее чем на 43 посадочных места.

В составе партии из 53 автобусов предполагается приобрести еще 3 аналогичных междугородних автобуса, а также 51 автобус "особо большого класса городского исполнения" на дизтопливе. В аукционной документации указывается, что число мест для сидения в нем должно быть не менее 30.

Автобусы должны быть поставлены не позднее 20 октября 2020 года, гарантийный срок по первой партии - не менее 12 месяцев либо не менее 100 тыс. км пробега, по второй партии - не менее 18 месяцев либо не менее 150 тыс. км пробега.

Лизинговые контракты заключаются на срок до 1 декабря 2021 года. Предоплата лизинговых платежей составляет 30% и должны быть внесена в период с 15 апреля до 31 августа.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Национальный оператор общественного транспорта" (НООТ) зарегистрировано в 2014 году в г.Владимире, специализируется на торговле автотранспортными средствами. Согласно выпискам ЕГРЮЛ от 27 февраля, 95,1% компании через ООО "Трой" (г.Волжский) владеет гендиректор НООТ Павел Колесников, еще 4,99% принадлежит банку "Восточный". При этом доля в 95,1% находится в залоге у "Восточного".