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27.02.20 15:44
Напроекты получили кураторов в ранге вице-премьеров
Так, общие вопросы реализации национальных проектов закреплены за первым вице-премьером Андреем Белоусовым и зампредом правительства Дмитрием Григоренко.
Белоусов также стал куратором нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости".
За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены нацпроекты "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Наука" и "Демография". Последний из этих проектов она будет курировать вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Кроме того, Чернышенко назначен куратором нацпроекта "Цифровая экономика".
Марату Хуснуллину досталось кураторство нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Кроме того, он наравне с Викторией Абрамченко стал куратором нацпроекта "Экология", а вместе с Юрием Борисовом будет курировать комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
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