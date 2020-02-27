Напроекты получили кураторов в ранге вице-премьеров

27.02.20 15:44

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Информация о закреплении за конкретными вице-премьерами кураторских функций над национальными проектами опубликована в четверг на сайте правительства РФ.

Так, общие вопросы реализации национальных проектов закреплены за первым вице-премьером Андреем Белоусовым и зампредом правительства Дмитрием Григоренко.

Белоусов также стал куратором нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости".

За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены нацпроекты "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Наука" и "Демография". Последний из этих проектов она будет курировать вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Кроме того, Чернышенко назначен куратором нацпроекта "Цифровая экономика".

Марату Хуснуллину досталось кураторство нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда". Кроме того, он наравне с Викторией Абрамченко стал куратором нацпроекта "Экология", а вместе с Юрием Борисовом будет курировать комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.