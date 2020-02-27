Минкомсвязи РФ: в списке бесплатных интернет-ресурсов будут не только государственные сайты

27.02.20 15:54

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Список бесплатных для граждан интернет-ресурсов будет подготовлен примерно в течение месяца, он не будет ограничен государственными сайтами, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

"Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он, точно, не будет ограничен госсайтами", - сказал Шадаев в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Предложение о том, чтобы сделать бесплатным для россиян доступ к социально значимым интернет-ресурсам президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию.

Как ожидается, в перечень социально значимых ресурсов войдут, в частности, сайты администрации президента, Госдумы, Совета Федерации и т.д.

11 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсировать им расходы на услуги по обеспечению бесплатного доступа к таким сайтам (как подсчитал РСПП, на заседании которого поднимался этот вопрос, затраты операторов могут составить 150 млрд рублей и ежегодно будут возрастать).

13 февраля Шадаев заявил журналистам, что Минкомсвязь РФ изучает предложение операторов связи субсидировать им затраты на бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.