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27.02.20 15:54
Минкомсвязи РФ: в списке бесплатных интернет-ресурсов будут не только государственные сайты
"Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он, точно, не будет ограничен госсайтами", - сказал Шадаев в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Предложение о том, чтобы сделать бесплатным для россиян доступ к социально значимым интернет-ресурсам президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию.
Как ожидается, в перечень социально значимых ресурсов войдут, в частности, сайты администрации президента, Госдумы, Совета Федерации и т.д.
11 февраля "Коммерсантъ" сообщил, что сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсировать им расходы на услуги по обеспечению бесплатного доступа к таким сайтам (как подсчитал РСПП, на заседании которого поднимался этот вопрос, затраты операторов могут составить 150 млрд рублей и ежегодно будут возрастать).
13 февраля Шадаев заявил журналистам, что Минкомсвязь РФ изучает предложение операторов связи субсидировать им затраты на бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
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