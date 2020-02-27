РФ временно ограничит авиасообщение с Ираном и запретит полеты в Южную Корею

27.02.20 16:17

© РИА Новости. Александр Вильф

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия с 28 февраля ограничит авиасообщение с Ираном, полеты продолжат только "Аэрофлот" и Mahan air, сообщили журналистам в Минтрансе РФ.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan air. Из Москвы в Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - сказали в Минтрансе.

Кроме того, РФ с 1 марта вводит временный запрет на полеты из РФ в Южную Корею. Однако он не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air, сообщили в Минтрансе РФ.

"С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean air", - заявил представитель ведомства. При этом он отметил, что все рейсы обе компании будут выполнять в терминал F "Шереметьево", который ранее был выделен для пассажиров из Китая.

Авиакомпании "Аврора", S7 и "Якутия" с 1 марта продолжат полеты в Южную Корею в ограниченном чартерном режиме, сообщили в Минтрансе. Из РФ в Республику Корея им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении - только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Режим будет действовать до полного вывоза указанных граждан в их страны.

"На всех международных пунктах пропуска на территории РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование. Там дежурит специально обученный медицинский персонал", - отметили в ведомстве.

Также с 4 марта временно приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", - сообщил представитель ведомства журналистам.

Решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, уточнил он.

По данным сайта РЖД, поезд Москва-Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более 2 суток.