ЦБ РФ с разрешения суда сможет на полгода ограничивать банкирам право выезда за рубеж

27.02.20 16:08

© РИА Новости. Илья Питалев

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Срок такого ограничения не сможет превышать 180 дней.

Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента и касается также лиц, контролирующих страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

Административное исковое заявление об установлении временного ограничения права на выезд из РФ подается в Московский городской суд и должно быть подписано председателем ЦБ РФ, либо председателем Комитета банковского надзора, либо председателем Комитета финансового надзора.