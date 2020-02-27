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27.02.20 16:29
Жилицам пострадавшей от взрыва бытового газа девятиэтажки в Элисте разрешили вернуться в квартиры
"Обследования дома комплексом "Стрела-П" для оценки рисков обрушения строения завершено, результаты исследования будут завтра. Жильцы квартир, которые не пострадали в результате происшествия, возвращаются", - сказал собеседник агентства.
По данным республиканской прокуратуры, взрыв газовоздушной смеси, произошедший в среду в 21:40 в одной из квартир восьмого этажа дома N15 второго микрорайона Элисты, разрушил квартиру этажом выше. Пострадал 39-летний мужчина, получивший ожоги различной степени тяжести, он был экстренно госпитализирован. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
По данным администрации Элисты, проводилась эвакуация 220 жильцов дома (90 из них - дети), все они были размещены у родственников. При этом в доме зарегистрировано 295 человек, 75 человек на момент ЧП отсутствовали в своих квартирах.
По данным следственного управления СКР по Калмыкии, по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир восьмого этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи.
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