Жилицам пострадавшей от взрыва бытового газа девятиэтажки в Элисте разрешили вернуться в квартиры

27.02.20 16:29

Фото МЧС по Республике Калмыкия

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Жильцам дома в Элисте (Калмыкия), где в среду вечером произошел хлопок газа, разрешено вернуться в свои квартиры, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главка МЧС республики в четверг.

"Обследования дома комплексом "Стрела-П" для оценки рисков обрушения строения завершено, результаты исследования будут завтра. Жильцы квартир, которые не пострадали в результате происшествия, возвращаются", - сказал собеседник агентства.

По данным республиканской прокуратуры, взрыв газовоздушной смеси, произошедший в среду в 21:40 в одной из квартир восьмого этажа дома N15 второго микрорайона Элисты, разрушил квартиру этажом выше. Пострадал 39-летний мужчина, получивший ожоги различной степени тяжести, он был экстренно госпитализирован. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

По данным администрации Элисты, проводилась эвакуация 220 жильцов дома (90 из них - дети), все они были размещены у родственников. При этом в доме зарегистрировано 295 человек, 75 человек на момент ЧП отсутствовали в своих квартирах.

По данным следственного управления СКР по Калмыкии, по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир восьмого этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи.