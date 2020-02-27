Более 15 кг "синтетики" изъяли тюменские полицейские у наркокурьера из Кузбасса

27.02.20 16:35

© РИА Новости. ФСБ РФ

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Тюменской области задержали жителя Кемеровской области с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в остановленном на тюменской трассе автомобиле Volkswagen Polo, за рулем которого был житель Кемеровской области, сотрудники ГИБДД обнаружили сумки, где находилось более 15 кг метилэфедрона.

В ходе расследования установлено, что водитель должен был доставить "синтетику" в Новосибирскую область для дальнейшего распространения.

Задержанному предъявлено обвинение по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере; на время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.