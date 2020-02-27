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27.02.20 16:47
Пятая с начала года вспышка АЧС зафиксирована в Самарской области
По данным ведомства, 26 февраля на территории национального парка "Самарская лука" обнаружены 9 трупов диких кабанов. Специалистами были проведены лабораторные исследования павших животных, у всех выявлен возбудитель вируса АЧС.
В настоящее время решается вопрос об ограничительных мероприятиях в связи с новым очагом АЧС.
Как сообщалось ранее, в январе и феврале этого года на территории Кошкинского и Красноярского районов Самарской области были выявлены четыре очага АЧС. В районах введен режим ЧС. Все поголовье домашних свиней, которое содержалось в карантинных зонах Кошкинского и Красноярского районов, было уничтожено.
По данным Россельхознадзора, причиной вспышки АЧС могли стать плохие условия содержания свиней на одном из подворий. Мужчина кормил свиней пищевыми отходами, которые приобретал у местного населения. Термическая обработка корма не проводилась. Сведения о прививках отсутствовали. Загон, в котором содержались свиньи, был огражден плохо. На территорию хозяйства проникали лисы, а также были замечены дикие кабаны и косули.
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