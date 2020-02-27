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27.02.20 17:20

ЮТэйр расширила сеть стыковочных маршрутов через Тюмень

© РИА Новости. Виталий Аньков
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) запустила цепочки рейсов со стыковкой в Тюмени, большинство из них из городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Аэропорт Тюмени - один из важнейших хабов "ЮТэйр" и крупный стыковочный узел для внутрироссийских рейсов. Благодаря обновленной маршрутной сети пассажиры смогут летать в разные города страны с короткими пересадками", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводятся в сообщении.

Рейсы через Тюмень запущены по направлениям из Ханты-Мансийска в Казань (по вторникам и четвергам), Уфу (по понедельникам, средам и пятницам), Омск (по понедельникам и субботам), Екатеринбург (по средам и пятницам).

Из Сургута через Тюмень можно улететь в Казань (по вторникам и четвергам), Омск (по понедельникам и субботам), Екатеринбург (по вторникам, средам, четвергам и пятницам).

В Екатеринбург через Тюмень авиакомпания летает из Нижневартовска (по средам и пятницам), Урая (по средам), Белоярского (по четвергам) и Советского (по пятницам).

Также через Тюмень авиаперевозчик дважды в неделю осуществляет рейсы из Омска в Москву и Ханты-Мансийск.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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