Имущество страховых компаний может быть арестовано по предписанию ЦБ

28.02.20 08:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Арест имущества страховых компаний может осуществляться без решения суда, по предписанию ЦБ, следует из законопроекта, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Согласно проектируемой статье законопроекта, орган страхового надзора вправе приостановить расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам), операции по открытым субъекту страхового дела счетам депо (лицевым счетам) полностью или частично.

Решение о приостановлении операций, принимается органом страхового надзора одновременно с выдачей предписания об ограничении или запрете на совершение отдельных сделок.

"В соответствии с проектируемыми нормами органом страхового надзора в отношении субъекта страхового дела могут быть введены обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества субъекта страхового дела в целях исполнения его обязательств перед контрагентами и третьими лицами", - уточняется в пояснительной записке.

Такой порядок позволит исключить возможность вывода активов недобросовестными участниками страхового рынка, считают авторы.

Согласно действующему законодательству, орган страхового надзора может вводить ограничения для страховых компаний, связанные с передачей недвижимого имущества, с получением займов и с осуществлением финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Согласно законопроекту, с даты получения решения о приостановлении операций по банковским счетам банк приостанавливает расходные операции за исключением следующих: выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая по договору страхования (перестрахования) и по уплате страховой премии перестраховщику (ретроцессионеру) за переданные последнему обязательства по страховой выплате по договору перестрахования (ретроцессии), заключенному до введения ограничения или запрета.

Также законопроект уточняет правила отзыва лицензии у страховых организаций.