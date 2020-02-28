ЦИК РФ рассмотрит вопросы организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

28.02.20 08:25

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу проведет заседание, посвященное подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое намечено на 22 апреля.

Согласно повестке заседания, предполагается принять соответствующее постановление. Планируется также рассмотреть порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования.

Кроме того, будет решен вопрос о порядке использования системы ГАС "Выборы", использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней и другие организационные вопросы.

В частности, будет рассмотрен проект инструкции по организации единого порядка установления итогов, определения результатов голосования, а также по составлению, уточнению и использованию списков его участников.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета. Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Законопроект о поправках был внесен главой государства на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Общероссийское голосование по изменению в Основной закон было предложено провести 22 апреля. Президент это предложение поддержал.

Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.