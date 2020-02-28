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28.02.20 08:35

"Массандра" закупит у краснодарского "Вайнсервиса" бутылки на 166 млн рублей

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Закупочная комиссия рекомендовала производственно-аграрному объединению "Массандра" (крупнейший винзавод республики Крым) заключить договор на поставку 10 млн бутылок для вина с ООО "Вайнсервис" (станица Тамань, Краснодарский край), говорится в материалах сайта госзакупок.

Краснодарская компания была единственной структурой, подавшей заявку на участие в объявленном в феврале тендере. Ценовое предложение "Вайнсервиса" равнялось начальной (максимальной) цене контракта - 166,2 млн рублей с учетом НДС.

Комиссия признала аукцион несостоявшимся, но, поскольку заявка единственного участника соответствовала требованиям закупки, рекомендовала "Массандре" подписать договор с этой компанией.

Стеклянная винодельческая бутылка должна быть поставлена в текущем году. "Срок действия договора - до 31 декабря 2020 года", - отмечается в документах.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Вайнсервис" зарегистрирован в ноябре 2015 года, основной вид деятельности - оптовая торговля изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами. Совладельцами ООО являются Дмитрий Грызнов (ему принадлежат 60% уставного капитала) и Марианна Классова (40% УК). Грызнов владеет также 33,33% в УК ООО "Винодельческое хозяйство Акчурина" (ООО "ВХА", Севастополь).

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма. По данным СПАРК-Интерфакс, "Массандра" после этого сменила статус с ФГУП на ГУП, теперь 100% уставного капитала винзавода принадлежат Минсельхозу Крыма. Руководство региона заявило о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.

"Массандра" в 2019 году увеличила производство вина на треть по сравнению с 2018 годом - до 20 млн бутылок. Винзавод планирует в 2020 году не снижать объемы производства.

лт кд ак

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