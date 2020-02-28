"Газпром" направит более 1 млрд руб. на газификацию Тульской области

28.02.20 08:39

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28 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром" в 2020 году планирует направить более 1 млрд рублей на газификацию Тульской области, сообщила пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз".

Вопросы газификации региона обсуждались в четверг в ходе в Туле рабочей встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергея Густова.

"Газпромом" предусмотрено увеличение объема финансирования проектов, связанных с газификацией региона, на 72% - до 1,031 млрд рублей (в 2019 году - 600 млн руб.). Средства выделены для строительства 44 объектов газификации, по которым в настоящее время завершаются проектно-изыскательские работы", - говорится в сообщении.

Кроме того в ближайшее время планируется начать проектирование еще пяти газопроводов в Веневском и Суворовском районах, а также в Туле.

В пресс-релизе отмечается, что в 2002-2019 годах "Газпром" направил на газификацию Тульской области 5 млрд рублей. Построено 89 газопроводов общей протяженностью более 840 км. Уровень газификации региона увеличен с 79,3% до 89,3% на 1 января 2020 года.

Отмечено также, что регион практически в полном объеме выполняет обязательства в рамках реализации программы газификации регионов РФ.

По словам Дюмина, которые приводит пресс-служба правительства Тульской области, разрабатывается программа газификации Тульской области на период 2021-2025 годов. В неё включаются муниципальные образования с уровнем газификации менее 70%, территории, имеющие наибольшие перспективы социально-экономического развития, и населенные пункты, жители которых обращаются с просьбами о газифицикации.

"Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей", - подчеркнул Дюмин.

В ходе встречи были обсуждены ряд проблемных вопросов, связанных с оформлением земельных участков под строительство газопроводов и утверждением проектов планировки и проектов межевания территорий. По словам Густова, данные вопросы сдерживают реализацию проектов газификации, и "Газпром межрегионгаз" рассчитывает на активную поддержку властей Тульской области в их решении.

Кроме того обсуждались вопросы подготовки к реализации концессионного соглашения по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения Тулы.

Между ПАО "Газпром" и правительством Тульской области действует программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. Всего в регионе построено около 20 тыс. км газовых сетей, газом обеспечены около 680 тыс. домовладений в 1 тыс. 175 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что газификацию Тульской области планируется полностью завершить до конца 2025 года.