Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Убийство не состоялось: в Саратове арестовали подростков, готовивших нападение на школу
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.02.20 08:46

Дефицит бюджета-2020 Челябинской области после изменений остался на уровне 11% расходов

© РИА Новости. Максим Богодвид
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг одобрили сразу в трех чтениях увеличение расходов и доходов бюджета региона на 2020 года на 320 млн рублей, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", присутствовавший на заседании.

После изменения доходы утверждены в размере 181 млрд 323,9 млн рублей, расходы - 203 млрд 329,5 млн рублей, дефицит - 22 млрд 5,6 млн рублей, или 10,8% от расходов.

Размер дефицита и в денежном, и процентном выражении в сравнении с его величиной в предыдущем варианте бюджета, утвержденном после поправок в январе этого года, не изменился.

Как сообщил на заседании первый заместитель министра финансов региона Александр Грязев, параметры изменены за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизации управления дорожным движением в городах с населением свыше 300 тыс. человек.

Кроме того, по словам Грязева, перераспределены статьи расходов за счет собственных средств региона для увеличения финансирования социально значимых направлений. В частности, 519,2 млн рублей будет направлено на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в школах региона, 309,3 млн рублей - на предоставление областного материального капитала, 50 млн рублей - на реализацию федерального проекта "Чистая вода".

Это - вторая в этом году корректировка бюджета региона, первая была утверждена депутатами в конце января.

Бюджет региона был утвержден в конце прошлого года с параметрами по доходам 178 млрд 810,8 млн рублей, по расходам - 200 млрд 816,4 млн рублей, дефицитом - 22 млрд 5,6 млн рублей, или 10,95% от расходов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.02.20 09:13
Суд оставил замглавы "Аэрофлота" Александрова в СИЗО до лета
.
  28.02.20 09:10
Поезд Москва-Ницца временно перестанет ходить с 4 марта
.
  27.02.20 14:54
Путин и Собянин открыли парк "Остров Мечты"
.
  27.02.20 13:38
Собянин предложил обязать налогоплательщиков взаимодействовать с ФНС в режиме онлайн
.
  27.02.20 13:03
Комитет ГД одобрил поправку о 5-дневном сроке подведения итогов общероссийского голосования
.
  27.02.20 12:09
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снижается две недели подряд
.
  27.02.20 11:27
Клишас: изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно
.
  27.02.20 09:58
Собянин: Режим изоляции в Москве должны соблюдать все прибывшие из стран, пораженных COVID-19
.
  26.02.20 12:31
Более 100 семей получат новые квартиры по программе реновации в СЗАО
.
  26.02.20 12:28
Противопожарные системы заменят более чем в 40 больницах и поликлиниках Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket