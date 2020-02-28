Дефицит бюджета-2020 Челябинской области после изменений остался на уровне 11% расходов

28.02.20 08:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг одобрили сразу в трех чтениях увеличение расходов и доходов бюджета региона на 2020 года на 320 млн рублей, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", присутствовавший на заседании.

После изменения доходы утверждены в размере 181 млрд 323,9 млн рублей, расходы - 203 млрд 329,5 млн рублей, дефицит - 22 млрд 5,6 млн рублей, или 10,8% от расходов.

Размер дефицита и в денежном, и процентном выражении в сравнении с его величиной в предыдущем варианте бюджета, утвержденном после поправок в январе этого года, не изменился.

Как сообщил на заседании первый заместитель министра финансов региона Александр Грязев, параметры изменены за счёт увеличения объёма безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на внедрение интеллектуальных транспортных систем для автоматизации управления дорожным движением в городах с населением свыше 300 тыс. человек.

Кроме того, по словам Грязева, перераспределены статьи расходов за счет собственных средств региона для увеличения финансирования социально значимых направлений. В частности, 519,2 млн рублей будет направлено на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в школах региона, 309,3 млн рублей - на предоставление областного материального капитала, 50 млн рублей - на реализацию федерального проекта "Чистая вода".

Это - вторая в этом году корректировка бюджета региона, первая была утверждена депутатами в конце января.

Бюджет региона был утвержден в конце прошлого года с параметрами по доходам 178 млрд 810,8 млн рублей, по расходам - 200 млрд 816,4 млн рублей, дефицитом - 22 млрд 5,6 млн рублей, или 10,95% от расходов.