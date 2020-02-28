Дорожный фонд Краснодарского края в 2020г вырастет до 37,7 млрд рублей

28.02.20 08:50

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем дорожного фонда Краснодарского края в 2020 году увеличится до 37,7 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на сессии Законодательного собрания в четверг.

По итогам 2019 года дорожный фонд края составил 33 млрд рублей.

"Мы увеличили дорожный фонд в этом году на 5 млрд рублей - до 37,7 млрд. Думаю, что до конца этого года цифра может вырасти до 39 млрд рублей", - сказал губернатор.

Более 7 млрд рублей выделено в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Это огромные средства, которые позволят реализовать крупные дорожные проекты", - отметил Кондратьев.

По его словам, будет проведена реконструкция автодороги Краснодар - Ейск на территории Тимашевского района, продолжится строительство обхода станицы Ленинградской и Яблоновского моста в Краснодаре.

"Мы намерены сдать мост на год раньше срока - в 2024 году. Также в Краснодаре начнем проектировать новую двухуровневую развязку на пересечении ул. Московской и 40 лет Победы", - добавил губернатор.

Продолжится масштабный ремонт региональных и муниципальных дорог, планируется привести в порядок более 1,3 тыс. км.