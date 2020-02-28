Совершающий кругосветку фрегат "Паллада" держит курс на порт Кейптаун

28.02.20 08:54

Фото пресс-службы Дальрыбвтуза

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Парусник "Паллада", участвующий в кругосветной экспедиции в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды, прошел более 14,5 тыс. морских миль и держит курс к берегам ЮАР.

" Заход "Паллады" в Кейптаун (ЮАР) намечен на 15 марта", - сообщила пресс-служба Дальрыбвтуза, курсанты которого проходят практику на судне.

По словам капитана фрегата Николая Зорченко, фрегат идет под парусами, обходя довольно глубокий циклон в Атлантике, средняя скорость - 10,5 узлов.

Прошедшие обучение юнги успешно сдали зачеты по парусному вооружению и технике безопасности при работе с парусами и на высоте.

Как сообщалось, в свое третье кругосветное плавание фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантическое.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских

На сегодняшний день "Крузенштерном", "Седовым" и "Палладой" пройдено более 32 тыс. морских миль. Совершены заходы в 12 иностранных портов, в ходе которых на учебных кораблях с экскурсиями побывало более 24,5 тыс. человек.