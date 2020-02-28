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28.02.20 09:02
Всех китайцев отпустили из обсерватора в Екатеринбурге
"Китайцев вчера (27 февраля - ИФ) выписали из "Бодрости", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в начале февраля власти Свердловской области в рамках мер по недопущению распространения коронавируса создали на базе оздоровительного центра "Бодрость" в Екатеринбурге площадку для двухнедельного обсервационного контроля над гражданами Китая. 7 февраля туда поступили 64 человека, в том числе двое детей. Медики обследовали всех на наличие коронавируса. Данное заболевание ни у кого не обнаружено. Первых шестерых человек выписали из 20 февраля.
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