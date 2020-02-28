Поезд Москва-Ницца временно перестанет ходить с 4 марта

28.02.20 09:10

© РИА Новости. Алексей Куденко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей из-за ситуации с коронавирусом временно приостанавливается с 4 марта, сообщил Минтранс РФ.

"С 4 марта временно до особого распоряжения прекращается движение поезда по маршруту Москва-Ницца-Москва", - сказал представитель ведомства журналистам.

Решение принято в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, уточнил он.

Пассажиры поезда № 17/18 Москва - Ницца с прицепными вагонами Москва-Брест могут вернуть неиспользованные билеты без взимания дополнительных плат и сборов, сообщили в свою очередь РЖД.

Ограничения железнодорожного сообщения не распространяются на рейсы других международных поездов, связывающих Москву с Парижем или Берлином. Данные поезда продолжат курсирование, говорится в сообщении РЖД.

По данным сайта РЖД, поезд Москва-Ницца отправляется из Москвы один раз в неделю, по четвергам. Время в пути составляет чуть более 2 суток. Согласно расписанию, следующий рейс должен состояться 5 марта.

Маршрут поезда Москва-Ницца проходит по территории Италии, в том числе через Милан (регион Ломбардия), где на данный момент выявлено больше всего в Италии случаев заражения коронавирусом. Помимо Италии и Франции маршрут пролегает через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию и Монако.

В среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры на границе с Китаем, введённые Россией ранее до 1 марта, продлены до 1 апреля. Она напомнила, что меры касались ограничения въезда из Китая через сухопутную границу и самолётами.

Как сообщалось, РЖД с 31 января временно приостановили пассажирское ж/д сообщение с Китаем, с 3 февраля введены ограничения пассажирского железнодорожного сообщения с Северной Кореей.