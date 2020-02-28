Суд оставил замглавы "Аэрофлота" Александрова в СИЗО до лета

28.02.20 09:13

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

28 февраля. ИНТЕРФАКС - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия до 30 мая продлил срок ареста замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Александрова до 30 мая 2020 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

На тот же срок арест продлен троим другим обвиняемым по делу Александрова: председателю адвокатской коллегии "Консорс" Александру Сливко, адвокату коллегии Дине Кибец и бывшему руководителю юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой.

Суд отказал защите, которая просила оставить ходатайство следствия без удовлетворения и изменить обвиняемым меру пресечения на более мягкую, в том числе домашний арест или залог.

Александров, Сливко, Кибец и Давыдова в октябре прошлого годы были арестованы по обвинению в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

Следствие утверждает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота".

Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.