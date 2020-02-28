"Агротек" вложил более 1 млрд руб в создание свинокомплекса на Камчатке

28.02.20 09:18

© РИА Новости. Александр Кондратюк

28 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Агротек" (Камчатский край) инвестировало более 1 млрд рублей в создание свинокомплекса полного производственного цикла в Елизовском районе Камчатки, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Проект реализуется в рамках территории опережающего развития ТОР "Камчатка" в поселке Лесной.

Ввод в строй свинокомплекса мощностью 36 тыс. свиней в год запланирован на 2020 год.

По словам гендиректора ООО "Агротек" Владимира Рубахина, в настоящее время в рамках ТОР "Камчатка" планируется создание индустриального парка площадью порядка 14 тыс. кв. м.

"Рассматривается возможность его строительства на средства федеральной субсидии, полученной от Минэкономразвития РФ. Для объекта уже создана вся необходимая инфраструктура за исключением объектов газоснабжения", - приводит пресс-служба слова Рубахина.

Группа "Агротек" объединяет, в том числе, ЗАО "Мясокомбинат Елизовский", другие предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов, фермерские хозяйства, дистрибьюторскую и торговую сети. На сайте группы говорится, что входящие в нее предприятия производят около 70% всей мясной продукции на Камчатке.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 31% капитала ООО "Агротек" (базовая компания группы "Агротек") владеет его гендиректор Владимир Рубахин, 21% - его отец Илья Рубахин.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе созданы и действуют 20 территорий опережающего развития.

По состоянию на февраль 2020 года статус резидентов ТОР "Камчатка" получили 97 компаний, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 120,6 млрд рублей. В реализацию проектов вложено 10,9 млрд рублей, создано 3 тыс. 267 рабочих мест.