Директора новосибирского Института горного дела оставили в СИЗО

28.02.20 09:40

© РИА Новости. Алексей Филиппов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Новосибирский областной суд признал законным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу директору Института горного дела им.Н.А.Чинакала (ИГД, Новосибирск) Андрею Кондратенко, обвиняемому в мошенничестве.

"Меру пресечения суд оставил без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" адвокат Кондратенко Алексей Павицкий.

По его словам, защита обжалует это решение в кассационной инстанции.

Защита просила об избрании более мягкой меры пресечения.

Следственное управление СКР по региону возбудило в отношении Кондратенко уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), 11 февраля Заельцовский районный суд Новосибирска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 марта.

По версии следствия, в 2017 году заместитель директора ИГД вышел с инициативой к руководству института о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тыс. рублей за счет средств научного гранта. Она была приобретена за 288 тыс. рублей и поставлена в институт на основании заключенного договора за 700 тыс. рублей.

"Таким образом, стоимость измерительной системы необоснованно завышена более чем на 400 тыс. рублей", - отмечали в СУ СКР по региону.

Кроме того, по ранее возбужденным уголовным делам 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны за хищение бюджетных средств, они находятся под стражей и им предъявлены обвинения по ч.3 ст.159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Общий ущерб составил 2,7 млн рублей.

Как сообщалось, сотрудники выступили с открытым письмом в адрес министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, в котором заявляют о давлении следственных органов, расследующих уголовное дело в отношении директора ИГД, письмо размещено на сайте института.

В нем отмечается, что активность правоохранительных органов в этом деле может быть связана, прежде всего, с интересом к расположенному в центре Новосибирска зданию института.

Институт горного дела имени Н.А.Чинакала образован в 1944 году как Горно-геологический институт, в 1957 году вошел в состав Сибирского отделения РАН. В числе научных направлений - современные геодинамические поля и процессы, вызванные техногенной деятельностью, геомеханика горных пород и их массивов, теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.