Более 200 мобильных электрокардиографов получили алтайские бригады "Скорой помощи"

28.02.20 09:48

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Врачи в Алтайском крае смогут снять кариограмму у пациентов в любых условиях, благодаря оборудованию службы скорой медицинской помощи мобильными электрокардиографами, сообщает пресс-центр регионального правительства.

"В регионе в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупили и передали бригадам службы скорой медицинской помощи более 230 электрокардиографов, которые передают электрокардиограммы в режиме онлайн в краевой кардиодиспансер. Применение технологии передачи данных и мгновенная диагностика позволяют оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые проживают или временно находятся на значительном удалении от лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Кардиографы мобильные, поэтому снять кардиограмму врачи могут в санитарной машине, на дому и в других условиях. Далее данные о состоянии пациента поступают на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр диспансера, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз.

"Изменения в работе кардиологической службы начались в 2019 году. По итогам года в регионе отмечают снижение летальности от инфаркта миокарда. В 2020 году работа продолжена и обеспечение бригад скорой помощи электрокардиографами - это очередной этап совершенствования медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - подчеркивается в пресс-релизе.