РФ закрывает границу для граждан Ирана и ограничивает въезд из Южной Кореи

28.02.20 12:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство России в целях предупреждения проникновения в страну новой коронавирусной инфекции приняло решение временно приостановить пропуск через госграницу граждан Ирана. Также кабмин ограничил въезд иностранцев с территории Южной Кореи.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно распоряжению, под ограничение, которое будет действовать с 28 февраля, попадают граждане Ирана, въезжающие для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

МВД РФ и его территориальным органам в связи с этим поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в страну гражданам Ирана, направляющимся в Россию с вышеперечисленными целями.

МИД РФ временно приостановит прием документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Ирана в диппредставительствах и консульствах России.

Также МИД поручается временно приостановить оформление виз гражданам Ирана в форме электронного документа.

Ограничение для прибывающих в РФ из Южной Кореи начинает действовать с 00:00 мск 1 марта в воздушных пунктах пропуска, кроме Шереметьево. Ограничение не коснется граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, говорится в документе.

Поручение дано Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором.

МИД РФ поручено уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Между тем, о том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, ранее сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. При этом она заявила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян. В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air.

Южная Корея - на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.

В России, по данным Роспотребнадзора, новых фактов заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано.

"По результатам лабораторных исследований (только в отношении прибывших из КНР - ИФ) выставлены диагнозы: (...) 2 - новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

Согласно сообщению, за период мониторинга зарегистрировано 1161 заболевший с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", оба пациента - граждане Китая - были выписаны 12 февраля с выздоровлением.

Еще трое заболевших на территории России - это граждане РФ, эвакуированные под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.