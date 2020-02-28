Свердловский облсуд оставил в СИЗО гендиректора "Титановой долины"

28.02.20 10:14

© РИА Новости. Виталий Белоусов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Свердловский областной суд в пятницу оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на арест генерального директора Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в вымогательстве крупной взятки.

Решение суда первой инстанции оставлено "без изменений", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, Кызласов был задержан вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым 17 февраля в рамках уголовного дела о получении взятки. Первому предъявлено обвинение в вымогательстве взятки (ч. 6 ст.290 УК РФ), второму - в посредничестве при передаче денег (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату этих работ по договору, а Шилиманов предложил выступить посредником в "сделке".

Вечером 17 февраля, по данным следствия, гендиректор "Титановой долины" принял от представителя подрядной организации часть взятки, после чего его и посредника задержали сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.

19 февраля суд арестовал Кызласова и Шилиманова до 17 апреля 2020 года.