Более тысячи человек остались без электричества из-за метели в Новгородской области

28.02.20 10:20

© РИА Новости. Игорь Маслов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Обильный снегопад и сильный ветер в ночь на пятницу обесточили около 1,2 тыс. жителей Новгородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Без света в 47 населенных пунктах остались 1184 человека, в том числе - более 150 детей и подростков", - сказал собеседник.

Обесточенных социальных объектов нет. Сведения о ЧП, связанных с отсутствием энергоснабжения, оперативникам пока не поступали. Ликвидацией аварий на поврежденных снегом и ветром ЛЭП занимаются 7 бригад энергетиков. Снегопад продолжается.