Тюменские университеты перевели студентов из Китая на дистанционное обучение

28.02.20 10:39

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Два тюменских университета в соответствии с указом Минобрнауки РФ перевели своих студентов из Китая, которые сейчас находятся на родине, на дистанционное обучение.

В частности, дистанционно учатся 38 студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) и 17 студентов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу в пресс-службах вузов.

В ТИУ обучаются 49 студентов из Китая, в ТюмГУ - 78.

Ранее сообщалось, что студентка ТИУ с коронавирусом была госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. Еще четверо китайских студентов ТИУ, которые вместе с ней возвратились после каникул на учебу в Тюмень, тоже госпитализированы, вирус у них не обнаружен.

11 февраля студентку выписали из больницы, а 13 февраля были выписаны четверо ее соотечественников.

Правительство России с 20 февраля ограничило въезд на территорию государства граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае. Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректорам российских вузов предписывается организовать обучение студентов из КНР в дистанционном режиме. Каникулы для студентов из КНР продлятся до 2 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ.