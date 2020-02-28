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28.02.20 10:39
Тюменские университеты перевели студентов из Китая на дистанционное обучение
В частности, дистанционно учатся 38 студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) и 17 студентов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу в пресс-службах вузов.
В ТИУ обучаются 49 студентов из Китая, в ТюмГУ - 78.
Ранее сообщалось, что студентка ТИУ с коронавирусом была госпитализирована 28 января в областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени. Еще четверо китайских студентов ТИУ, которые вместе с ней возвратились после каникул на учебу в Тюмень, тоже госпитализированы, вирус у них не обнаружен.
11 февраля студентку выписали из больницы, а 13 февраля были выписаны четверо ее соотечественников.
Правительство России с 20 февраля ограничило въезд на территорию государства граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае. Глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректорам российских вузов предписывается организовать обучение студентов из КНР в дистанционном режиме. Каникулы для студентов из КНР продлятся до 2 марта для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ.
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