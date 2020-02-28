Вторая "частная" линия трамвая в Петербурге получила название "Славянка"

28.02.20 10:42

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Проект трамвайной сети по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка, реализуемый консорциумом "АБЗ-1" и Газпромбанка, получил название "Славянка", сообщил журналистам генеральный директор ООО "Балтнедвижсервис" (специальная проектная компания, созданная консорциумом) Дмитрий Понкратов.

Кроме того, он отметил, что проектирование завершится до конца октября 2021 года, строительство первого этапа начнется в третьем квартале 2021 года. Завершится строительство первого этапа в 2023 году, второй этап планируется построить в 2022-2024 годах.

Ранее сообщалось, что "Газпромбанк" рассчитывает за 15 лет окупить вложения в проект трамвайной сети "станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка".

В октябре 2019 года правительство Санкт-Петербурга и компания "Балтнедвижсервис" (принадлежит Группе "АБЗ-1" и Газпромбанку) заключили концессионное соглашение на строительство линии до 2024 года. Объем частных инвестиций составит не менее 25,9 млрд рублей.

В апреле 2020 года инвестор намерен определить поставщика 22 трамваев для обслуживания линии. Всего на закупку подвижного состава и строительство депо запланированы инвестиции в размере около 5 млрд. рублей. В подвижном составе будет действовать система подсчета пассажиров, установлены аппараты для оплаты проезда и покупки разовых билетов, в том числе безналичным способом, а также обеспечен доступ в Wi-Fi.

Протяженность линии составит не менее 21 км. Концессионное соглашение также предусматривает строительство трамвайного депо и создание минимум 15 остановок. Концессионеру предстоит приобрести и эксплуатировать не менее 22 единицы подвижного состава. Средняя скорость движения низкопольных трамваев составит 25 км/ч с учетом остановок. Пассажиропоток в "пике" 57 тысяч человек в сутки.

По итогам 2019 года Газпромбанк занял третье место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".