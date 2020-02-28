Определились с датой: голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля
  
Коронавирус vs туризм: ущерб российского турбизнеса оценили в 27 млрд рублей
   
Плата за возраст: в России планируют повысить налог на старые автомобили
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
28.02.20 10:42

Вторая "частная" линия трамвая в Петербурге получила название "Славянка"

© РИА Новости. Александр Гальперин
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Проект трамвайной сети по маршруту станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка, реализуемый консорциумом "АБЗ-1" и Газпромбанка, получил название "Славянка", сообщил журналистам генеральный директор ООО "Балтнедвижсервис" (специальная проектная компания, созданная консорциумом) Дмитрий Понкратов.

Кроме того, он отметил, что проектирование завершится до конца октября 2021 года, строительство первого этапа начнется в третьем квартале 2021 года. Завершится строительство первого этапа в 2023 году, второй этап планируется построить в 2022-2024 годах.

Ранее сообщалось, что "Газпромбанк" рассчитывает за 15 лет окупить вложения в проект трамвайной сети "станция метро "Купчино" - поселок Шушары - Славянка".

В октябре 2019 года правительство Санкт-Петербурга и компания "Балтнедвижсервис" (принадлежит Группе "АБЗ-1" и Газпромбанку) заключили концессионное соглашение на строительство линии до 2024 года. Объем частных инвестиций составит не менее 25,9 млрд рублей.

В апреле 2020 года инвестор намерен определить поставщика 22 трамваев для обслуживания линии. Всего на закупку подвижного состава и строительство депо запланированы инвестиции в размере около 5 млрд. рублей. В подвижном составе будет действовать система подсчета пассажиров, установлены аппараты для оплаты проезда и покупки разовых билетов, в том числе безналичным способом, а также обеспечен доступ в Wi-Fi.

Протяженность линии составит не менее 21 км. Концессионное соглашение также предусматривает строительство трамвайного депо и создание минимум 15 остановок. Концессионеру предстоит приобрести и эксплуатировать не менее 22 единицы подвижного состава. Средняя скорость движения низкопольных трамваев составит 25 км/ч с учетом остановок. Пассажиропоток в "пике" 57 тысяч человек в сутки.

По итогам 2019 года Газпромбанк занял третье место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.02.20 17:23
Более 200 человек госпитализировали в Москве за месяц с подозрением на коронавирус
.
  28.02.20 14:21
Вход в Музей Победы будет бесплатным 8 марта для женщин
.
  28.02.20 14:12
Сеть частных резиденций для пожилых может появиться в Москве
.
  28.02.20 13:09
Мишустин изучит предложения сенаторов по снижению налогов на труд
.
  28.02.20 12:47
Комитет ГД поддержал возможность размещения органов госвласти РФ не только в Москве
.
  28.02.20 12:08
Февраль в Москве станет рекордно теплым за последние 30 лет
.
  28.02.20 11:55
ЮТэйр вернет деньги за билеты на рейсы Москва-Милан из-за коронавируса
.
  28.02.20 11:41
Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности на 30 млрд рублей
.
  28.02.20 10:24
Пассажиры МЦД за 3 месяца сэкономили более 300 млн руб. при оплате проезда "Тройкой"
.
  28.02.20 09:13
Суд оставил замглавы "Аэрофлота" Александрова в СИЗО до лета


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket