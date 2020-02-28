Генпланы поселений в Прибайкальском нацпарке были приняты без согласования Минприроды РФ

28.02.20 10:58

© РИА Новости. Владимир Смирнов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что все генпланы, утвержденные населенными пунктами, которые расположены в границах Прибайкальского национального парка Иркутской области, не прошли обязательное согласование в Минприроды РФ.

"В установленном законом порядке нет ни одного (генплана - ИФ)", - сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Светлана Ермаченко журналистам в пятницу.

В настоящее время в судебном порядке признаны незаконно принятыми и отменены генпланы Листвянского муниципального образования Иркутского района и Хужирского муниципального образования Ольхонского района.

Ермаченко пояснила, что первый из них обращался в Минприроды РФ за согласованием, но ему было отказано, поскольку в генплане не были учтены зоны подтопления, береговые полосы, объекты трансформаторных подстанций, источники минеральных вод и другое. Все же документ был принят.

Хужирское муниципальное образование и вовсе утвердило генплан, не обращаясь за согласованием и включив в проектный документ часть территории нацпарка.

"Хужир, когда свой генеральный план утверждал, прихватил много территорий - незатронутых, в том числе лесные участки нацпарка, которые были нарезаны по кадастру и уже предоставлялись гражданам незаконно", - отметила Ермаченко.

Она уточнила, что такая ситуация возникла в том числе из-за того, что границы нацпарка не были своевременно внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Эта работа ведется в настоящее время.

"Была создана правовая неопределенность с учетом того, что границы национального парка не были внесены в реестр, и органы местного самоуправления какой-то период времени думали, что они сами по себе, сами могут определять границы и так далее. Была такая правовая неопределенность, которая привела к таким последствиям", - сказала Ермаченко.

Для разработки новых генпланов этих муниципалитетов созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители правительства региона, местных администраций, нацпарка и природоохранной прокуратуры.

Работа по приведению в соответствие с законодательством генпланов населенных пунктов в границах нацпарка будет продолжена.

По данным надзорного ведомства, на территории Прибайкальского нацпарка расположены 73 населенных пункта.

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году на площади 417,3 тыс. га, которая в процессе его развития увеличилась до 525 тыс. га. В октябре 2019 года стало известно, что его территория будет увеличена на 15 тыс. га - до 540 тыс. га. Планируется включить в границы нацпарка три участка: правобережье реки Большая Олха в Шелеховском лесничестве, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка в Иркутском лесничестве, северное побережье и акваторию острова Ольхон на озере Байкал.

Нацпарк полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах - 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.