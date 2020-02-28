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28.02.20 11:01

Экс-глава УМВД Камчатки получил 5 лет колонии за финансовые нарушения на 300 млн рублей

© РИА Новости. Андрей Стенин
28 февраля. Interfax-Russia.ru - Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в суде.

"По ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Кроме того, подсудимый лишен права в течение двух лет занимать руководящие должности.

Прокуратура просила для подсудимого восемь лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в течение трех лет.

В суде установлено, что с 2013 года по 2015 год на тот момент главный полицейский Камчатки принимал неправомерные решения при строительстве в Петропавловске-Камчатском ведомственной базы авиационного отряда специального назначения. Он оплачивал подрядчикам работы, которые фактически не были выполнены, "создавая видимость надлежащего и своевременного освоения выделенных бюджетных средств".

Сторона обвинения доказала, что своими действиями фигурант дела причинил ущерб в размере 87,9 млн рублей и допустил неэффективное расходование 200 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство объекта.

Кроме того, в 2015 году он, узнав о хищении в своем ведомстве компьютерной техники, незаконно потребовал от руководителей тыловых подразделений купить за свой счет недостающее оборудование стоимостью 2,8 млн рублей. Его требования подчиненные исполнили.

Как сообщалось, начальника управления МВД России по Камчатскому краю генерал-майора Александра Сидоренко задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского осенью 2017 года. До этого он семь лет возглавлял полицию в регионе.

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