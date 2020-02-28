Движение ограничено из-за метели на семи трассах в Алтайском крае

28.02.20 11:05

© РИА Новости. Александр Кондратюк

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Сразу в нескольких районах Алтайского края дорожная обстановка осложнена метелью и плохой видимостью, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

"По последним данным, полностью закрыто движение на трех трассах, еще на четырех введено ограничение для пассажироперевозящего транспорта и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью проезд закрыт на участках дорог от Змеиногорска до Рубцовска, от села Новокалманка до Маралихи, от Алейска до Смоленского. Грузовики и пассажирские автобусы не выпускают на Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска, от Бийска до Белокурихи и до границы с Республикой Алтай

Дорожники работают в круглосуточном режиме, задействовано около 500 единиц техники.

"По предварительному прогнозу, улучшение погодных условий ожидается к 20:00 местного времени", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за непогоды в Алтайском крае ограничили движение на пяти трассах.