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28.02.20 11:05
Движение ограничено из-за метели на семи трассах в Алтайском крае
"По последним данным, полностью закрыто движение на трех трассах, еще на четырех введено ограничение для пассажироперевозящего транспорта и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полностью проезд закрыт на участках дорог от Змеиногорска до Рубцовска, от села Новокалманка до Маралихи, от Алейска до Смоленского. Грузовики и пассажирские автобусы не выпускают на Чуйский тракт от Новоалтайска до Бийска, от Бийска до Белокурихи и до границы с Республикой Алтай
Дорожники работают в круглосуточном режиме, задействовано около 500 единиц техники.
"По предварительному прогнозу, улучшение погодных условий ожидается к 20:00 местного времени", - подчеркивается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за непогоды в Алтайском крае ограничили движение на пяти трассах.
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