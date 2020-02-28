Численность волков снизилась в Приамурье

28.02.20 11:08

© РИА Новости. Александр Вильф

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Зимний учет диких животных в Амурской области показал снижение численности волков, сообщает областная дирекция по охране и использованию животного мира.

"В заказниках регионального значения завершились зимние маршрутные учеты диких животных. В этом году, согласно методике, было заложено 73 маршрута общей протяженностью 650 километров. Не может не радовать снижение численности волка, очевидно программа премирования охотников - волчатников, которая стартовала в регионе в конце 2018 года начала приносить результаты", - говорится в сообщении.

В течение марта охотоведы обработают данные со всех территорий, по итогам этой работы будет известно точное количество животных.

Для снижения численности волков в Приамурье два года назад была запущена программа по вознаграждению охотников. В текущем году на эти цели из бюджета области выделено свыше 4,3 млн рублей. За каждого добытого с начала 2020 года хищника при наличие соответствующего разрешения охотник может получить около 7,5 тыс. рублей. Выделенной суммы хватит на вознаграждения за 400 волков.

По данным дирекции, на момент, когда была запущена программа численность волков составляла более 4 тыс. особей, тогда двумя годами ранее - всего 2,8 тыс. голов.