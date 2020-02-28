Масштабные поставки овощей и фруктов организованы на Камчатку из Приморья

28.02.20 11:16

© РИА Новости. Алексей Сазонов

28 февраля. Interfax-Russia.ru - На Камчатку из Приморского края доставили 220 тонн овощей и фруктов, еще 110 тонн этой продукции на полуостров должны привезти в пятницу, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Накануне в порт Петропавловска прибыло судно с десятью контейнерами овощей и фруктов общим весом около 220 тонн, в том числе яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, болгарский перец, кабачки, пекинская капуста и другие", - говорится в сообщении.

В пятницу ожидается подход еще одного судна, везущего в Петропавловск-Камчатский не менее пяти 40-футовых контейнеров с овощами и фруктами из Приморья.

По данным краевого правительства, доставка овощей на Камчатку из Приморского края, а также напрямую из Китайской Народной Республики осуществляется в плановом режиме, цены в розничных торговых объектах на такую продукцию как перец, огурцы, помидоры стабилизировались.

"В настоящее время запасы овощей и фруктов восстановлены, морские суда прибывают в соответствии с графиком. Коррективы в сроках прибытия судов с контейнерами могут быть внесены за счет погодных условий и оформления документации. Кроме этого, в Камчатский край еженедельно осуществляется доставка овощей из других регионов страны", - сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота, слова которой приводятся в сообщении.

Суббота отметила, что в течение января и февраля перебоев с наличием основных социально значимых овощей, таких как морковь, картофель, капуста, свекла, лук, а также роста цен на них не фиксировалось.