Продажу алкоголя запретили в Магаданской области в пять праздничных дней

28.02.20 11:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым продажа алкоголя будет ограничена несколько дней в году, сообщает пресс-служба парламента области.

"Колымским магазинам запретили продавать спиртные напитки в День Российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня) и День знаний (1 сентября)", - сказано в сообщении.

С инициативой об ограничения ранее выступил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Отмечается, что поправки прошли обсуждение в Общественных палатах региона и областного центра. Отзывы также направили органы местного самоуправления, мнение высказали представители предпринимательского сообщества, жители региона смогли выразить свою позицию в ходе интернет-голосования на сайте областного правительства.

"Очевидный плюс принятых поправок - в повышении безопасности на мероприятиях, которые проводятся для молодежи и детей", - сказал председатель областной думы Сергей Абрамов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что депутаты приняли множество законов, чтобы шествие первоклассников, спортивные состязания и акции в День здоровья, концерты и фестивали в День молодежи не омрачали неприятные происшествия с участием колымчан в состоянии опьянения.

"Надо заметить, в последнее время городские торжества действительно проходят спокойно", - подчеркнул спикер.