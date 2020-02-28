Москва заключит первый офсетный контракт в пищевой промышленности на 30 млрд рублей

28.02.20 11:41

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Москва объявила конкурс на заключение офсетного контракта, предполагающего создание, модернизацию или освоение на территории города производства продуктов питания для детей и беременных и кормящих женщин, поставляемых через молочно-раздаточные пункты столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в пятницу, это будет четвертым офсетный контракт, заключенный городским правительством, и первым в сфере пищевой промышленности.

По словам вице-мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, по условиям конкурса объем инвестиций в производство должен составить не менее 2,1 млрд рублей.

"На производстве будут изготавливаться 38 наименований продуктов питания: молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь, а также сухая смесь. Поставка городу будет осуществляться с 2022 года в течение 8 лет. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30,6 млрд рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба.

Совокупный объем инвестиций по первым трем подписанным контрактам составляет 9,8 млрд рублей, объем поставки - 41 млрд рублей.

"Все заключенные ранее офсетные контракты показали эффективность с точки зрения экономии бюджетных средств: их начальные (максимальные) цены в результате конкурсных процедур были снижены в общей сложности на 31,6%", - отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Первые два контракта Москва заключила в фармацевтике. Еще один офсет предполагает создание почти стопроцентно импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных.

В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.