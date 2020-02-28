Туберкулез выявлен у работника школьной столовой в Ульяновске

28.02.20 11:48

© РИА Новости. Виктор Толочко

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболевший туберкулезом работник пищеблока выявлен в одной из школ города Ульяновска, сообщается на сайте городской администрации в пятницу.

Факт заболевания был установлен во время действовавшего в учебном заведении карантина по гриппу и ОРВИ.

"В связи со случившимся незамедлительно был полностью заменен состав работников пищеблока, а также проведена дезинфекция помещений. Всем учащимся школы и педагогическим работникам назначено обследование, а именно - проведение флюорографии и диаскин-тест", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, поставщик питания также организовал внеочередное медицинское обследования всех сотрудников, задействованных в работе на пищеблоках школ города.

В свою очередь Минздрав Ульяновской области сообщает, что заболевший повар госпитализирована и проходит лечение в стационаре противотуберкулезного диспансера. В прямом контакте с детьми она не находилась.

Остальные работники пищеблока были обследованы, на данный момент заболевания "туберкулез" не выявлено ни у одного из них.