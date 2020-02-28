ЮТэйр вернет деньги за билеты на рейсы Москва-Милан из-за коронавируса

28.02.20 11:55

© РИА Новости. Александр Кондратюк

28 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) готова вернуть деньги за билеты пассажирам рейсов из Москвы в Милан и обратно, сообщает авиакомпания.

"Роспотребнадзор предупредил о риске инфицирования коронавирусом при посещении Италии. В связи с этим все пассажиры Utair, которые купили билеты на рейсы UT787 Москва - Милан и UT788 Милан - Москва по 26 февраля включительно, в том числе по невозвратным тарифам, могут отказаться от перевозки и получить средства обратно в полном объеме", - говорится в сообщении.

Пассажиры, которые сейчас находятся в Италии и купили билеты в Москву, также могут осуществить вынужденный возврат авиабилета или обменять его на билет с другой датой вылета с сохранением тарифа.

В сообщении также говорится, что с 1 февраля компания внедрила масштабный комплекс санитарных мер для предупреждения распространения коронавируса, регулярно проводит дезинфекцию воздушных судов и выдает защитные медицинские маски пассажирам всех рейсов.